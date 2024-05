Rodoviários e empresários não chegam a acordo e reunião é suspensa | A TARDE

A reunião entre os empresários e o sindicato dos rodoviários baianos terminou sem acordo. Após divergências entre rodoviários e empresários, o encontro, que ocorreu na manhã desta quinta-feira, 2, foi suspenso. Uma nova rodada de negociação deve ocorrer na próxima quinta-feira, 9 de maio.

De acordo com representantes do Sindicato dos Rodoviários, não houve mesa de negociação e sim "imposição por parte dos empresários". Ao Portal A TARDE, o Sindicato alegou que os representantes dos empresários impuseram que as tratativas só seriam iniciadas se os rodoviários abrissem mão de algumas reivindicações, incluindo a compensação de horas extras.

Ainda segundo o Sindicato, não devem ocorrer novas manifestações em frente às garagens das empresas de ônibus, pelo menos até a data da próxima reunião entre categoria e patronato, que acontecerá no dia 9 de maio.

Mobilização

O Sinidicato dos Rodoviários tem promovido manifestações desde a semana, apontando 44 reivindicações que estão em pauta durante a campanha salarial de 2024.

Além da questão do reajuste salarial, entre outros benefícios como integração de transporte e vale-refeição, a categoria também denúncia um suposto assédio praticado por parte da diretoria da OTtrans.