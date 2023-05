Rodoviários e patrões terão nova reunião de conciliação no TRT-5

A presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (TRT-5), desembargadora Débora Machado, marcou uma nova reunião com os patrões e trabalhadores do Sindicato dos Rodoviários para esta quarta-feira, 24, às 10h, no Gabinete da Presidência, em Nazaré.

Segundo a corte, o objetivo é oferecer uma nova oportunidade para as partes tentarem conciliar antes da sessão de julgamento do dissídio, marcada para a próxima sexta-feira, 26.

A reunião desta quarta-feira acontecerá com a presença de representantes do Ministério Público do Trabalho e da Secretaria Regional do Trabalho.

Na terça, 23, houve audiência de conciliação no Tribunal, mas as partes não conciliaram. O presidente do Regional revelou, no entanto, que os processos seguiriam.

A sessão de julgamento, na sexta-feira, acontecerá às 9h, na sala 1 de sessões das turmas, na sede do Regional, e o relator ainda será sorteado.