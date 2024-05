Rodoviários falam em greve caso não cheguem a acordo em reunião | A TARDE

Representantes do Sindicato dos Rodoviários e do Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Salvador (Seteps) se encontram em mais um rodada de reunião agendada para está quinta-feira, 09, na sede da Integra, em Salvador.



Em entrevista para reportagem de A Tarde, o presidente em exercício do sindicato que representa os trabalhadores, Fábio Primo, acredita num avanço na pauta de negociação para evitar uma possível greve.



"A nossa expectativa é que os empresários avancem na proposta, até porque se não avançar, certamente teremos que usar o nosso poder de pressão da categoria para destravar a pauta. Não é estar na mesa por estar. Precisa de fato que os empresários apresentem uma proposta para os trabalhadores para que a gente continue na mesa dialogando. Esse é o nosso desejo, que a gente negocie a nossa pauta de reivindicação, que a gente continue na mesa, que a gente consiga ter um acordo para que evite novas manifestações na cidade e uma futura greve, certamente, se a gente não avançar.", disse Primo.



Também em entrevista, o diretor do Setepes, Jorge Castro, garantiu que o objetivo do novo encontro é chegar a um acordo para evitar transtornos pra a população, em caso de uma mobilização dos rodoviários. "Espero que as partes conciliem para evitar prejuízos para população".



No último encontro o sindicato patronal apresentou a seguinte proposta: que todas as horas extraordinárias possam ser compensadas num prazo de um ano; que seja garantido aos trabalhadores pelo menos uma folga aos domingos; que os cobradores possam ter folga aos domingos e feriados; e jornada em tempo parcial com até 30 horas sem limites de números de trabalhadores contratados.



A proposta recebeu negativa dos rodoviários. “Avaliamos a postura dos empresários como uma atitude desrespeitosa à classe rodoviária e com a cidade”.



Ao todo, o Sindicato dos Rodoviários tem apontado 44 reivindicações que estão em pauta durante a campanha salarial de 2024. Além da questão do reajuste salarial, entre outros benefícios como integração de transporte ônibus/metrô e vale-refeição, a categoria também denúncia um suposto assédio praticado por parte da diretoria da OTtrans.



