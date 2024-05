Nova reunião dos Rodoviários acontece nesta quinta; saiba detalhes | A TARDE

Uma nova reunião entre o Sindicato dos Rodoviários e empresários do setor está marcada para a manhã desta quinta-feira, 9, às 9h. Encontros têm sido realizados nas últimas semanas, mas, até o momento, sem sucesso para nenhuma das partes. A última reunião aconteceu no último dia 2 de maio.

Para o sindicato, as empresas apresentaram as seguintes propostas: que todas as horas extraordinárias possam ser compensadas num prazo de um ano; que seja garantido aos trabalhadores pelo menos uma folga aos domingos; que os cobradores possam ter folga aos domingos e feriados; e jornada em tempo parcial com até 30 horas sem limites de números de trabalhadores contratados.

A proposta recebeu negativa. Em nota, o Sindicato dos Rodoviários afirmou que “avaliamos a postura dos empresários como uma atitude desrespeitosa à classe rodoviária e com a cidade”. No texto, o grupo indicou ainda a possibilidade de greve. “A categoria já se encontra preparada para dar início ao rito de greve, caso as negociações permaneçam sem avanços”.

Ao todo, o Sindicato dos Rodoviários tem apontado 44 reivindicações que estão em pauta durante a campanha salarial de 2024. Além da questão do reajuste salarial, entre outros benefícios como integração de transporte e vale-refeição, a categoria também denúncia um suposto assédio praticado por parte da diretoria da OTtrans.

