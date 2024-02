Rua segue interditada no Comércio após desabamento de prédio | A TARDE

A Rua da Holanda, na Praça Conde dos Arcos, no bairro do Comércio, em Salvador, segue interditada nesta terça-feira, 30, pelo risco de desabamento de um casarão. O teto do imóvel desabou no início da tarde de quinta-feira, 25, o que assustou quem passava pelo local. Como a rua já estava interditada, não houve registros de feridos.

O bloqueio acontece desde a última quarta, 24, e de acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), uma opção de tráfego é seguir pelo contra fluxo na Rua Alvares Cabral (Comércio).

>> Prédio que desabou no Comércio recebeu vários avisos da Codesal

O casarão abrigou o restaurante Colon por 107 anos, que já foi citada na obra “O Sumiço da Santa”, do escritor Jorge Amado.

Um dia antes do desabamento, o prédio já tinha sido interditado pela Defesa Civil de Salvador (Codesal). "A gente perde aqui um equipamento que faz parte da história da nossa cidade, não por falta de aviso, orientação técnica, de notificação. Nós fizemos o contato com o Iphan, que já enviou seus técnicos nesta manhã, os colegas da Sedur também. É uma pena a gente ver uma estrutura como essa", disse o diretor geral da Codesal, Sosthenes Macêdo