Saiba quem é Marvin, ‘fiel’ do traficante mais procurado de Itaparica

Tio Chico, o traficante mais procurado da Ilha de Itaparica, escolheu um novo braço direito no mundo do crime. Angelo Martins de Cerqueira Neto, aliado do Comando Vermelho (CV), nomeou Marvin como seu "fiel" no comando do tráfico de drogas no distrito de Jiribatuba, na cidade de Vera Cruz, na Ilha de Itaparica. Confira as informações sobre Marvin:



Marvin, vilão nos desenhos e na vida real

Marvin é suspeito de homicídios, organização criminosa e tráfico de drogas | Foto: Reprodução/Portal Massa!

Marvin, tal como o vilão das séries Looney Tunes, está envolvido em diversas atividades criminosas, apontam fontes do Portal MASSA!. Ele é suspeito de homicídios, organização criminosa, tráfico de drogas e roubos na Bahia.



Exibição de armas na Ilha de Itaparica

Traficantes usam armas de grosso calibre em Itaparica | Foto: Reprodução/Portal Massa!

Imagens exclusivas enviadas à nossa reportagem mostram os soldados do crime, comandados por Marvin, fortemente armados, caminhando pelas ruas de Jiribatuba. Nas imagens, é possível ver os criminosos portando fuzis, pistolas e drogas.



O Padrinho do Crime

Tio Chico é o traficante mais procurado da Ilha de Itaparica | Foto: Reprodução/Portal Massa!

Fontes sugerem que Marvin foi promovido após o “desaparecimento” de Tio Chico da Ilha de Itaparica. No entanto, suspeita-se que o "padrinho do crime" esteja escondido em Nazaré das Farinhas ou no bairro de Valéria, em Salvador, dando as coordenadas para o "dindo".



Onde Marvin Atua

Criminosos circulam com armas dentro de mata em Itaparica | Foto: Reprodução/Portal Massa!

Trilhando o mesmo caminho de Tio Chico, Marvin e seus comparsas se escondem nas matas da ilha para escapar das ações policiais. Vale lembrar que, nesta quarta-feira (17), o "dindo" do traficante mais procurado de Itaparica se refugiou com dois criminosos dentro de uma mata em Jiribatuba após trocar tiros com guarnições do 23º BPM. Entenda esse caso clicando aqui.



Caçados pela Polícia



Marvin e seus comparsas estão no radar da Polícia Militar da Bahia para serem retirados de circulação na Ilha de Itaparica. A ação visa garantir tranquilidade, sossego e segurança para a população. Assista vídeo: