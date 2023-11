Salvador amanhece com fluxo de ônibus reduzido; saiba detalhes | A TARDE

Alguns bairros de Salvador já concentram um fluxo significativo de pessoas aguardando a chegada de ônibus, na manhã desta quinta-feira, 26.

Em Sussuarana e Mata Escura, por exemplo, alguns coletivos já começaram a circular. Entretanto, de acordo com o diretor do Sindicato dos Rodoviários, a situação ainda não está normalizada. "A previsão é que normalize a partir das 8h. Estou aqui batendo um papo com o pessoal", disse Daniel Mota durante entrevista ao portal Massa!.

No final da noite de quarta-feira, 25, a Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob) anunciou que os rodoviários iriam atrasar a saída dos transportes coletivos na manhã desta quinta-feira (26) e, por conta disso, montou um esquema para que a população não ficasse prejudicada.

A realocação de linhas especiais dos veículos do Sistema de Transporte Especial Complementar (Stec), conhecidos como “amarelinhos”, foi uma das alternativas traçadas pela Semob. Segundo o órgão, o objetivo é dar atendimento aos usuários durante a interrupção dos transportes coletivos.