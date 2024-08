Salvador atinge marca histórica de 70% de cobertura da Atenção Básica

Dados podem ser mais otimistas, uma vez que ainda existem equipes a serem homologadas pelo Governo Federal e que atualmente estão sendo custeadas exclusivamente pelo Município - Foto: Valter Pontes/ Secom

O Ministério da Saúde atualizou e divulgou nesta sexta-feira,2, a cobertura da Atenção Primária à Saúde (APS) de todo o país, atestando que Salvador atingiu a marca histórica de quase 70% da população assistida pelos serviços básicos.



Leia mais

>> Após ter vídeo íntimo com obreiro vazado, pastor pede renúncia

Os dados podem ser mais otimistas, uma vez que ainda existem equipes a serem homologadas pelo Governo Federal e que atualmente estão sendo custeadas exclusivamente pelo Município.



O alcance de 70% da cobertura da população aproxima o município de Salvador dos indicadores sugeridos por Organismos Internacionais da Universalização da APS, por marcar forte presença deste tipo de serviço no território.

Os dados foram alcançados com a ampliação dos serviços da Atenção Primária nos últimos anos, como a construção e/ou requalificação de 45 unidades de saúde e implantação de 38 novas equipes de saúde. Atualmente, Salvador possui 162 unidades básicas, 389 equipes de saúde da família e 115 equipes de atenção primária, além de 5 Consultórios de Rua, com 16 equipes multiprofissionais.

Leia mais

>> Marcos Mion surpreende após polêmicas e manda recado na Globo

O secretário municipal da Saúde, Alexandre Reis, destaca a capacidade de gestão estratégica, administrativa e financeira implementada no município para permitir a expansão do serviço.



“O percentual já tinha sido alcançado pela capital, mas precisava que o Ministério da Saúde fizesse essa atualização, atestando o compromisso de ampliar os serviços e levar saúde para quem mais precisa. Estamos na expectativa para um novo aumento deste indicador”, destacou.

Considerada a ‘porta de entrada’ preferencial da população para o Sistema Único de Saúde (SUS), a APS é o primeiro nível de atenção em saúde e se caracteriza por um conjunto de ações, no âmbito individual e coletivo, que abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução de danos e a manutenção da saúde com o objetivo de desenvolver uma atenção integral que impacte positivamente a vida da população.

Atenção Básica

O modelo assistencial da Atenção Básica estimula o acompanhamento em todas as fases da vida do paciente, bem como cria um laço com a comunidade local através das Equipes de Saúde da Família (ESFs).



Leia mais

>> Soldado da PM é baleado em Valéria

São disponibilizados serviços como consultas com médicos; procedimentos como curativos; dispensação de medicamentos; programas para controle de doenças crônicas, à exemplo de hipertensão e diabetes; visitas domiciliares; vacinação; consultas pré-natal; planejamento familiar; suporte para enfrentamento do tabagismo; serviços odontológicos, dentre outros.