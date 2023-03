Salvador começa a vacinar idosos com 60 anos ou mais na segunda-feira

A Prefeitura de Salvador inicia, nesta segunda-feira, 6, a vacinação para idosos com 60 anos ou mais com a Pfizer Bivalente. O imunizante contém cepas atualizadas e protege também contra as variantes do coronavírus, como a Ômicron.

Para receber o reforço, todos devem ter tomado, no mínimo, duas doses da vacina e ter recebido a última há, pelo menos, quatro meses. No total, são 246.984 pessoas entre 60 e 69 anos residentes na capital baiana habilitados para a bivalente.

Iniciada na última segunda-feira, 27, em Salvador, a estratégia da vacinação com o novo imunizante já alcançou mais de 15 mil pessoas no município. A inclusão do novo público elegível está prevista no calendário de imunização do Ministério da Saúde.

“Montaremos uma estrutura com pontos de vacinação funcionando estrategicamente em todas as regiões da cidade para facilitar o acesso das pessoas que desejam reforçar a imunização contra o coronavírus com a dose da Pfizer Bivalente. Graças à vacinação, seguimos com a situação epidemiológica estável em nossa capital. A oferta do imunizante que tem eficácia maior para outras variantes da doença é mais uma alternativa para seguimos com a contingência das ocorrências em Salvador”, explicou Ana Paula Matos (PDT), vice-prefeita e secretária municipal da Saúde.

Além dos idosos com 60 anos ou mais, seguem habilitados para bivalente a população vivendo em instituições de longa permanência (ILP) a partir de 12 anos e trabalhadores destas instituições, imunocomprometidos (mediante apresentação de laudo médico), bem como as comunidades quilombolas.

O esquema com os locais de vacinação destinados para cada público será divulgado neste domingo, 5.