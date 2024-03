Salvador: Defensoria recomenda alteração de nome de rua na Ondina | A TARDE

A Defensoria Pública da Bahia (DPE/BA) recomendou a alteração do nome da rua Morro do Escravo Miguel, localizada no bairro de Ondina, em Salvador. O objetivo da solicitação é diminuir os resquícios do período da escravidão no Brasil, um dos países que mais traficou escravizados. O pedido foi feito à prefeitura.

Por meio de nota, o DPE/BA afirma esperar conscientizar a população, enaltecendo a força e resiliência dos negros brasileiros, contribuindo para que seu passado não seja resumido ao período em que foram escravizados. A escolha do novo nome é de responsabilidade da prefeitura.

"A recomendação tem o intuito de ressaltar que pessoas negras não eram, em si, escravas. O povo negro foi escravizado e este passado, que até hoje tem inúmeros reflexos em nossa sociedade, deve ser lembrado com referências positivas à luta negra, homenageando os que ousaram lutar contra a ordem escravocrata, em vez de reproduzir a desumanização do lugar comum de escravo", destaca a defensora pública Letícia Peçanha, coordenadora do Núcleo de Equidade Racial.

A escolha de nomes para os logradouros públicos leva em consideração a observação de alguns critérios como, por exemplo, nomes brasileiros que tenham se distinguido pela prática de atos heroicos e edificantes, nomes populares consagrados pelo uso, data de significação especial para a história, dentre outros feitos relevantes na história.

A sugestão da Coordenação da Especializada de Direitos Humanos, em conjunto com o Núcleo de Equidade Racial, é que para a nova designação seja considerado homenagear uma personalidade que tenha contribuído positivamente para a luta e resistência de pessoas negras no Brasil, eliminando qualquer ideal ou conotação racista, preconceituosa e/ou discriminatória.