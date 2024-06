Salvador é destaque em ações sustentáveis, diz Bruno Reis | A TARDE

As ações de sustentabilidade desenvolvidas pela prefeitura de Salvador foram destaques do evento internacional “Inovação Urbana Rumo ao Desenvolvimento Criativo e Sustentável”, que começou nesta quarta-feira, 5, – data em que se celebra o Dia Mundial do Meio Ambiente – no Arquivo Público Municipal, no Comércio. O prefeito Bruno Reis (União Brasil) apresentou as principais iniciativas que fizeram da capital baiana referência quando o assunto é aliar crescimento urbano à preservação ao meio ambiente.

“Assumimos o compromisso do Acordo de Paris de até 2049, quando a cidade completa 500 anos de fundação, zerarmos a emissão de gás carbônico. Quando eu assumi a Prefeitura, assinei a renovação desse pacto e, ainda na oportunidade, mandei ofícios para 416 prefeitos da Bahia pedindo que eles fizessem a mesma coisa, pois, sabia que esse debate tinha que envolver todas as lideranças”, explicou.

Na oportunidade, o chefe do Executivo municipal ainda citou medidas sancionadas para a redução dos impactos ambientais em Salvador através de novas políticas públicas. Recentemente, o município lançou decretos nesse sentido determinando: substituição do uso de gasolina por etanol no abastecimento da frota de carros oficiais da Prefeitura; proibição de copos plásticos em órgãos vinculados à gestão; e criação de núcleos e grupos internos para discutir melhores práticas sustentáveis.

Somam-se a isso encaminhamento de projetos de lei sobre compra pública circular, na qual a administração vai priorizar produtos cujos os insumos foram reutilizados da natureza, agroecologia e aquisição de mais ônibus elétricos para o sistema de transporte.

“Salvador hoje tem oito ônibus elétricos e vamos fazer aquisição de 77 veículos do tipo para o BRT que estão em fase de negociação numa operação com o BID. Além disso, há um projeto para compra de mais de 90 ônibus elétricos pelo Fundo Clima do BNDES. Então, se a gente somar tudo, a cidade terá até o ano que vem 175 veículos com essa tecnologia, número que vai representar 10% da frota da cidade”, afirmou o prefeito.

Outra iniciativa que demonstra a efetividade de Salvador para combater as mudanças climáticas são os índices de redução de gases de efeito estufa na atmosfera.

Entre 2019 e 2022, a capital registrou uma redução de 41% nas emissões em Afolu (Agriculture, Forestry and Other Land Use), categoria que engloba os diversos usos da terra e retratam uma condição de baixo desmatamento. No mesmo período, a cidade reduziu em 31% as emissões no setor de energia estacionária e em 24% no setor de transportes.

Além disso, a cidade ganhou espaços de preservação ambiental como Viveiro de Restinga, em Praia do Flamengo, e teve concluída a recuperação e criação dos Parques da Cidade e Pedra de Xangô (Cajazeiras), assim como o Jardim Botânico (São Rafael). Desde 2013, mais de 100 mil mudas de árvores já foram plantadas.

Outra novidade é que, em breve, a cidade contará com um Centro de Interpretação da Mata Atlântica, cujas obras estão em andamento no Bonfim. Complementa a lista de ações sustentáveis da Prefeitura o desenvolvimento do programa Salvador Solar, que dá incentivos para a instalação de sistemas fotovoltaicos em residências e estabelecimentos comerciais, o IPTU Verde e a Outorga Verde, que oferecem descontos para imóveis que adotam medidas sustentáveis.

“Graças aos investimentos que nós fizemos na cidade, hoje ela está mais resiliente, mais preparada. Salvador se tornou uma referência no Brasil e no mundo, e temos diversos cases de sucesso nessa área que garantem o crescimento sustentável”, finalizou o prefeito de Salvador.

