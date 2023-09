Salvador recebe a maior Arena Gamer do Nordeste na Fonte Nova

A maior Arena Gamer do Nordeste, a NAVE Arena CWG, realiza o terceiro CBLOL Fest – NAVE Arena CWG, evento de transmissão da grande final da segunda etapa do CBLOL 2023. Voltado para o público gamer, a watch party acontece neste sábado, 9, a partir das 12h, na Arena Fonte Nova, em Salvador.

Além de acompanhar a transmissão oficial em um telão de LED, com câmeras ligadas mostrando em tempo real as reações, entrevistas e movimentações do espaço para todo o mundo, os participantes poderão desfrutar de um dia recheado de experiências gamers, atividades competitivas, sorteios e diversos brindes.

Os amantes de game também terão acesso a um campeonato com premiação, área Free to Play (PC), área de Consoles (PS5), área de Stream, fliperamas, sorteio de brindes exclusivos CBLOL e NAVE Arena CWG, entre outras diversas atividades.

Os ingressos já estão disponíveis e podem ser adquiridos por meio do site Nave Arena CWG . Para ter acesso ao evento, é necessário o ingresso e documento com foto, pelo setor Acesso Norte, na entrada EDG, ladeira da fonte.

Não há idade mínima para participar do evento. No entanto, participantes com 15 anos ou menos só poderão entrar acompanhados por um adulto, legalmente responsável, ambos com ingresso e portando documento com foto. O acesso é livre para crianças de até 6 anos, seguido de documento de identificação e ingresso dos responsáveis.

Sobre a NAVE Arena CWG

A maior Arena Gamer do Nordeste é um espaço de encontro para a comunidade viver grandes experiências jamais vistas antes. Ela oferece um espaço de qualidade com equipamentos e maquinas de ponta, além de todo suporte dedicado ao esporte eletrônico. Com a intenção de suprir a necessidade local, o espaço foi desenvolvido não se limitando ao universo gamer, sendo também um espaço de encontro para torcedores dos esportes eletrônicos e convencionais, amigos, profissionais, estudantes e famílias que poderão desfrutar de computadores de última geração, bar, hamburgueria, videogames, música e muito mais!