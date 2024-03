Salvador vacina nos postos contra dengue e gripe nesta sexta-feira | A TARDE

A luta contra a dengue ganhou um importante passo esta semana, em Salvador. A capital baiana ampliou nesta quinta-feira, 07, a faixa etária de vacinação contra a doença para crianças e pré-adolescentes de 10 a 14 anos. Antes a vacina era aplicada em pessoas com 10 e 11 anos. Com a inclusão do novo público, agora estão aptos para vacinação 226 mil indivíduos.



A cidade registrou até o dia 26 de fevereiro 1.066 casos suspeitos, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Até ás 10h da quinta-feira, o órgão apontou que foram 18.497 doses aplicadas já com o novo público. Em um dos 109 postos que aplicam o imunizante, funcionários apontaram que houve uma procura maior após o meio-dia, período em que o público prioritário, majoritariamente estudantes, saem da escola.



Um dos pais contou que soube ainda pela manhã sobre ampliação da vacina. “Aproveitei que ia buscar ela na escola e passei aqui no posto que é pertinho de casa, e não precisa nem sair do carro”, conta.



Situação na Bahia



No estado, são 122 municípios baianos estão em estado de epidemia. Outros 51 estão em risco e 34 em alerta. São 29.982 casos prováveis até o dia 2 de março de 2024, com nove mortes confirmadas, de acordo com dados da Secretaria Estadual de Saúde (Sesab).



O Governo da Bahia implementou várias medidas para combater a Dengue, incluindo a campanha de vacinação, emprego de drones para identificar potenciais focos do mosquito Aedes aegypti – responsável pela transmissão da Dengue, Zika e Chikungunya -, intensificação do uso de Ultra Baixo Volume (UBV), popularmente conhecido como “fumacê”, realização de mutirões de limpeza em municípios com alta taxa de infecção, operação de bombas costais por agentes de saúde, e a distribuição de 12 mil kits para agentes de combate às endemias, além de reforçar os estoques da assistência farmacêutica estadual. Investimentos superiores a R$ 19 milhões foram destinados ao combate à Dengue, abrangendo também ações de marketing e a produção de materiais informativos.



Vacina contra gripe



O calendário vacinal dos baianos este mês vai além da dengue. Na quarta-feira (6), a Bahia recebeu os primeiros lotes da vacina contra o vírus Influenza. Inicialmente, cerca de 1,5 milhão de doses serão disponibilizadas pelo Ministério da Saúde, beneficiando todos os 417 municípios do estado. A distribuição das doses será proporcional à população, levando em consideração os grupos prioritários definidos para a imunização.



Conforme estabelecido pelo Ministério da Saúde, o grupo prioritário inclui crianças de 6 meses a menores de 6 anos (até 5 anos, 11 meses e 29 dias); profissionais de saúde; gestantes; mulheres no período pós-parto; professores de níveis básico e superior; comunidades indígenas; idosos a partir de 60 anos; indivíduos em situação de rua; membros das forças de segurança e salvamento e das Forças Armadas; pessoas com doenças crônicas não transmissíveis ou com outras condições clínicas especiais, independentemente da idade; pessoas com deficiência; caminhoneiros; trabalhadores do transporte coletivo rodoviário de passageiros, tanto urbano quanto de longa distância; trabalhadores portuários; a população em situação de encarceramento e os funcionários do sistema prisional, além de adolescentes e jovens de 12 a 21 anos submetidos a medidas socioeducativas.



Segundo órgão, o público-alvo de mais de 5 milhões de pessoas e mais doses devem chegar ao longo da campanha.



A campanha nacional de vacinação contra a influenza, que normalmente ocorre entre abril e maio, será antecipada para começar no dia 25 de março devido ao aumento da circulação de vírus respiratórios no país. Essa antecipação está condicionada à disponibilidade de doses no município.



Em Salvador, a Campanha de Vacinação contra Influenza começa nesta sexta-feira, 08. A campanha municipal irá abranger todos os grupos elegíveis simultaneamente, sem a necessidade de implementar fases distintas. Esta abordagem visa simplificar o acesso à vacina, assegurando uma proteção mais rápida para a população.



Antecipar a vacinação tem como meta diminuir as complicações, internações e mortes causadas pelo vírus influenza, contribuindo também para aliviar a demanda nas unidades de emergência do município.



*Sob a supervisão do jornalista Luiz Lasserre