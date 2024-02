Saúde precisou realizar 21% atendimentos a mais neste Carnaval | A TARDE

Os módulos de saúde da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) realizaram 689 atendimentos no segundo dia do Carnaval de Salvador. O número é 21% maior na comparação com o mesmo período de 2023.

De acordo com a SMS, o aumento se deu, principalmente, pelas ocorrências ortopédicas que tiveram incremento de 45%.

A vice-prefeita de Salvador e titular da pasta, Ana Paula Matos, chama atenção para a combinação da utilização de salto e consumo de bebidas alcoólicas.

“Temos percebido um número significativo de pessoas que têm acessado os postos para atendimentos ortopédicos ligados ao uso do salto alto. O Carnaval é uma festa de rua, mas, mesmo com toda sua elegância e charme, o ‘salto’ não dá a estabilidade necessária para brincar, pular e andar em meio à multidão. Por isso, nosso conselho é optar pela comodidade de calçados mais confortáveis e adequados para evitar possíveis lesões durante a festa, assim os foliões curtirão bem mais e não precisarão voltar mais cedo para casa”, destacou.

Atendimento psicossocial

As equipes de saúde mental que foram incorporadas às ações de saúde no carnaval 2024, iniciaram as atividades nesta sexta-feira (9). 44 pessoas foram assistidas nos módulos Farol da Barra (13), Sabino Silva (11), Milton Santos (08), Piedade (08) e Montanha (04).

Balanço acumulado

Até o momento, os Módulos Assistenciais registram 1.181 atendimentos nos dois primeiros dias oficiais da folia. O número é 24% maior que o contabilizado no mesmo período de 2023, quando 951 ocorrências foram contabilizadas.