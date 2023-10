Secretário não descarta realizar 'grande operação' na Gamboa | A TARDE

O secretário da Segurança Pública do Estado, Marcelo Werner, afirmou que não descarta realizar uma 'grande operação' no bairro da Gamboa ou em qualquer comunidade de Salvador e da Bahia em que inocentes sejam vitimados.

A fala do secretário ocorre após um homem ser resgatado por policiais militares após ser mantido refém por um grupo armado na noite de terça-feira, 3, na localidade conhecida como Gamboa de Baixo, em Salvador.

"Todo e qualquer local onde há a criminalidade organizada, onde há a violência envolvendo as pessoas de bem vai ser objeto de ações policiais. É lógico que vão ser ações bem planejadas, ações integradas, ações que a inteligência nortearão previamente as atividades policiais. Mas não podemos deixar que as facções subjuguem o estado", disse o secretário durante coletiva de imprensa durante worshop com entidades que promovem estudos sobre violência no país.

Além do homem resgatado, no dia 26 de setembro outro caso de sequestro aconteceu na localidade. Um morador foi retirado a força de um bar por cerca de homens 10 armados.

Segundo o secretário, "a gente não pode permitir e achar banal uma morte ou um sequestro de qualquer pessoa de bem só porque aquela pessoa mora em outro bairro que é controlado por outra facção, ou por aquela pessoa não querer se submeter a qualquer tipo de determinação de uma facção, ter sua casa invadida, ter sua filha morta e ser morto, como aconteceu recentemente aqui em Salvador".

Ainda de acordo com Werner, "independente do bairro ou localidade, não só em Salvador, mas no estado, onde haja esse tipo de violência contra uma comunidade de bem, vai ser sim objeto de ação policial pelas forças de segurança do Estado".