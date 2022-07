Segundo suspeito de envolvimento em ataque à nutricionista é preso

Um homem de 21 anos, suspeito de envolvimento em ataque à nutricionista Esperança Cedraz, em Nazaré, foi preso nesta sexta-feira, 29.



O suspeito, que teve a prisão decretada essa semana, foi apresentado por seus advogados na Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV) após investigação da Polícia Civil.

O primeiro suspeito foi detido no dia do crime, ao ser encontrado por policiais no bairro do Barbalho, em Salvador. Um outro homem chegou a ser conduzido à (DRFRV), mas foi liberado após ser ouvido por não ter tido relação com o caso.

Crime

A nutricionista Esperança Cedraz foi surpreendida por dois homens armados e baleada dentro do próprio carro em uma tentativa de assalto quando chegava para trabalhar no Hospital Santa Izabel, em Nazaré, na sexta-feira da semana passada, dia 22.

Ela foi socorrida, consciente, por uma ambulância da própria unidade de saúde. A nutricionista passou por cirurgias e precisou de doação de sangue.

Esperança Cedraz tem tido boa evolução no quadro de saúde, deixou a UTI na última segunda-feira, 25, e chegou a ter previsão de alta para essa semana.