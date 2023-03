Seinfra anuncia conjunto de obras na Estrada do Derba

O secretário de Infraestrutura e Obras Públicas de Salvador (Seinfra), Luiz Carlos (Republicanos), anunciou um conjunto de obras na região que liga a BA-528, conhecida como Estrada do Derba, a bairros do Subúrbio Ferrroviário de Salvador. Ao todo, em obras na capital baiana, estão previstos aproximadamente R$ 120 milhões.

De acordo com o secretário, para a região, um projeto deve ficar pronto em breve e prevê intervenções importantes, com um conjunto de obras com viadutos, descendo para a Rua das Pedrinhas e a entrada do bairro Fazenda Coutos. Após a conclusão do projeto, previsto para abril, as obras entrarão em fase de licitação.

"A prefeitura está estudando de que forma pode fazer obras complementares para que a cidade flua melhor", disse Luiz Carlos citando constantes engarrafamentos na região.

O secretário ainda apontou que o se o Governo do Estado não fizer a duplicação da Estrada do Derba, a Prefeitura de Salvador vai fazer, e este conjunto de obras já servirá como um preparo para isso.