Semana Santa movimentada nos bastidores da imprensa baiana; entenda | A TARDE

A Semana Santa começou movimentada nos bastidores da imprensa baiana. Na manhã desta quinta-feira, 28, a jornalista Silvana Freire, apresentadora do “Bom Dia Bahia”, da TV Aratu, se despediu da emissora.



Ao final do programa, com a voz embargada de emoção, Silvana agradeceu aos telespectadores e à equipe que a acompanhou nos 11 meses que ficou na emissora.

“Como já dizia dona Canô, ‘Ser feliz é pra quem tem coragem’. Páscoa é época de renovação, não é verdade ? Deixo aqui meu agradecimento especial a você que me acompanha onde eu estiver, muito obrigada!”, escreveu a jornalista nas redes sociais.

De acordo com informações dos bastidores, quem está chegando à TV Aratu é o jornalista Marcelo Castro, também conhecido como Juca. Castro foi demitido da TV Itapoan em março de 2023, suspeito de participar em um golpe de desvios de doações via 'pix' para pessoas necessitadas, e desde então seguia afastado da telinha.

Com a chegada à TV Aratu, Marcelo Castro assumiria um programa no horário do almoço, enquanto o veterano Casimiro Neto, que atualmente comanda o “Que Venha o Povo”, neste mesmo horário, passaria para o “Bom Dia Bahia”, no lugar de Silvana.

Com as mudanças, a programação da TV Aratu, a partir de 15 de abril, deve ficar:

06h00 - #BomDiaBA c/Casemiro_Neto

07h30 - #PrimeiroImpacto

09h00 - #ChegaMais

11h30 - #AlôJucaNaTV

13h00 - #Universo (NÃO CONFIRMADO)

Marcelo Castro e o escândalo do pix

O jornalista Marcelo Castro foi demitido da TV Itapoan em 31 de março de 2023, por suspeita de se apropriar de doações via pix que telespectadores faziam para pessoas necessitadas, cujas situações eram veiculadas em programas da emissora.

Em junho de 2023, ele e um editor da emissora foram indiciados pela polícia e denunciados pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA) pelos crimes de estelionato, associação criminosa e lavagem de dinheiro.