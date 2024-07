Shopping oferece serviços gratuitos ao público LGBTQIAPN+

Entre os serviços ofertados, está a inclusão de nome social no cartão do SUS - Foto: Reprodução | Freepik

Nesta quarta, quinta e sexta-feira, 26, 27 e 28, das 9h às 17h, o Shopping Paralela vai ofertar no piso L2, próximo da loja Melissa, serviços gratuitos para toda a comunidade LGBTQIAPN+. Realizado em parceria com a Secretaria Municipal da Saúde de Salvador, através do Distrito Sanitário de Itapuã, Defensoria Pública e o HUB de Inovação STARTEI, a iniciativa busca ofertar de forma prática e rápida atendimento nos pilares jurídicos, empregabilidade e saúde.

Entre os serviços ofertados, estão a inclusão de nome social no cartão do SUS, realização de testes rápidos para HIV e outras infecções sexualmente transmissíveis (IST), distribuição de preservativos e material socioeducativo, além de orientações sobre mudança de nome social com a Defensoria Pública, profissional e ajustes no currículo, e formação de banco de currículos para lojistas e público externo. Outra atividade disponível será a inscrição para cursos profissionalizantes.

“Todo o público interessado precisa apenas ir até o local e solicitar o atendimento. A única recomendação é que a pessoa leve algum documento com foto”, explica o gerente de marketing do Shopping Paralela, Gabriel Araújo.

Durante os dias de ação, representantes das instituições parceiras estarão no local para esclarecimento de dúvidas. Na quarta e sexta-feira, membros da Secretaria Municipal da Saúde de Salvador vão marcar presença. Já na quinta-feira, será a vez da STARTEI.