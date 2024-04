"Sou fã dele", diz vereador que concedeu título a Jefferson Beltrão | A TARDE

O jornalista Jefferson Beltrão, diretor e apresentador da rádio A TARDE FM foi agraciado na noite desta quarta-feira, 20, com o título de cidadão soteropolitano na Câmara Municipal da capital baiana (CMS).

A homenagem concedida a Beltrão foi proposta pelo vereador George Reis (PP), mais conhecido como Gordinho da Favela, que se intitula como fã do trabalho do comunicador. Ao Portal A TARDE, o edil justificou as motivações para outorgar o profissional de comunicação com a honraria.

“É uma grande emoção [conceder este título a Jefferson]. Ele é um grande profissional, um excelente ser humano e tenho certeza que fui muito feliz na escolha desse título”, enfatizou o parlamentar.

“Eu era fã dele das telinhas e da rádio. Conheci ele no curso de oratória, em que ele foi meu professor. Aprendi muito e ali surgiu a oportunidade de eu poder homenagear esse grande ser humano”, concluiu o progressista.

Minutos antes de entrar no plenário Cosme de Farias para receber a homenagem, Jefferson Beltrão considerou a homenagem como um reforço do compromisso que ele tem com a cidade, de fazer o seu trabalho da melhor forma possível.

“Super contente, festejando aqui por dentro e muito agradecido, porque é uma honraria que me engrandece muito. Recebo com muita honra e reforça o meu compromisso com a cidade de Salvador, com o seu povo; o meu compromisso de continuar exercitando o meu ofício de comunicador da forma mais ética, responsável possível, que penso: é o caminho que nós comunicadores temos que seguir ,para contribuir para uma sociedade mais justa, mais igualitária, para que as pessoas cresçam junto conosco”, comentou Jefferson ao Portal A TARDE.

Jefferson acumula passagem por diversos veículos de comunicação da Bahia, bem como o jornal Correio, nas rádios Salvador, Globo e CBN, além das TVs Aratu, Itapoan e Bahia.