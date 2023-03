Suspeito de agredir ex-companheira é preso no bairro da Federação

Um homem suspeito de agredir e ameaçar a ex-companheira foi preso na manhã desta quarta-feira, 8, no bairro da Federação, em Salvador.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito, de 43 anos, descumpriu a medida protetiva de urgência que a vítima havia obtido contra ele. O mandado de prisão preventiva havia sido expedido pela 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher.

A polícia explicou que o homem estava ameaçando novamente a ex-companheira e descobriu que ele infringiu as regras da medida protetiva.

Em nota, a polícia ressaltou que a prisão ocorre no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, no bojo da Operação Átria. Ao longo do mês, ação cumpre diversos mandados de prisão e busca e apreensão de envolvidos em crimes praticados contra a mulher em todo o território nacional.