Suspeito de importunação sexual em Sergipe é preso em Salvador | A TARDE

Um homem de 21 anos, que não teve a identidade revelada, foi preso nesta segunda-feira, 4, por suspeita de importunação sexual praticado contra uma adolescente de 14 anos, no estado de Sergipe.

Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), a prisão aconteceu na residência do suspeito, localizada no bairro de Roma, em Salvador. Diversos aparelhos eletrônicos foram apreendidos com mais de 250 MB de material pornográfico infantil armazenado.

Titular da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra a Criança e o Adolescente (Dercca), Simone Moutinho contou que a adolescente denunciou o crime à Polícia Civil de Sergipe e, após troca de informações com a unidade baiana, foi possível localizar o suspeito.

Moutinho disse ainda que a apuração continua para identificar outras possíveis vítimas. Os eletrônicos apreendidos foram encaminhados ao Departamento de Polícia Técnica (DPT).

O indivíduo foi submetido ao exame de lesão corporal e está à disposição da Justiça. Ele foi autuado em flagrante pelo Artigo 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que consiste em armazenar e compartilhar material que contenha cena pornográfica envolvendo criança ou adolescente.