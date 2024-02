Suspeito de manter mãe de 81 anos em cárcere diz "estar arrependido" | A TARDE

O homem de 56 anos, identificado como Yu Chang, passou por audiência de custódia na manhã desta quinta-feira, 25. Ele é investigado por 'sequestrar' e manter a mãe de 81 anos em cárcere privado, com condições inapropriadas de habitação.

Ele deixou a Vara de Audência de Custódia da Comarca de Salvador junto com a polícia, onde foi encaminhado para a delegacia para aguardar o resultado da juíza Marcela Moura Pamponet.

Durante a saída para a delegacia, ele revelou que estava arrependido e também disse que "se estava naquela situação, foi porque havia feito alguma coisa". Chang não entrou em maiores detalhes sobre o crime.

Advogada de defesa do suspeito, Fernanda Barbosa reafirmou o sentimento do cliente e afirmou que o caso se tratou de um fato isolado. "Nunca houve nada aparecido. Ele está totalmente arrependido. Afinal, ele ama a mãe e dedica o seu tempo livre para cuidar exclusivamente da mãe".

No momento da prisão, o apartamento do indivíduo estava repleto de lixo espalhado, segundo agentes da Deati. Sobre as condições do imóvel, a advogada justificou que ele havia recebido roupas da irmã e que estava separando algumas para doar.

Segundo Fernanda Barbosa, o suspeito dedicava sua vida para cuidar da mãe, enquanto outros familiares não contribuiam. Ela ressaltou que Yu Chang abdicava de suas obrigações em prol da idosa.

"Ele é o único da família disposto a cuidar dessa senhora. Ele saiu do emprego e vive em função de cuidar dessa mãe, que é idosa e tem problemas de esquecimento. Existe uma irmã do Rio de Janeiro, mas trabalha lá e não vive aqui. Tem sobrinhos, que tinham contato, mas eles não se dispuseram para ajudar a cuidar", completou.

Por fim, a defesa ainda questionou a imputação do crime de sequestro e cárcere privado, uma vez que a vítima tinha acesso a outros familiares e pessoas. Ela teria, inclusive, passado o natal em família.

"Ele está sendo acusado dos crimes de cárcere privada e maus tratos, mas essa alegação não deve prosperar. Essa idosa passou o Natal com familiares. Como uma pessoa em cárcere privada tem convívio com a família?", finalizou a advogada.

Veja o momento em que o suspeito se diz arrependido:





Leo Moreira / Ag. A Tarde