Suspeito de manter mãe em cárcere privado vai responder em liberdade | A TARDE

O homem suspeito de manter a sua mãe, uma idosa de 81 anos, em cárcere privado, em um imóvel no bairro do Centro, em Salvador, irá responder em liberdade. Ele passou por audiência de custódia nesta quinta-feira, 25, dois dias depois de ser preso. Na audiência foram ouvidos os representantes do Ministério Público, da Defesa, bem como o flagranteado, identificado como Yu Chang.

Após a audiência de custódia, Yu Chang teve concedida a liberdade provisória, mas precisará cumprir medidas cautelares e protetivas, entre elas o uso de tornozeleira eletrônica para monitoramento. Em caso de descumprimento dos termos sem um motivo justo, ele voltará a ser preso.

As outras medidas são: comparecimento bimestral em Juízo, pelo período de um ano; compromisso de comparecer a todos os atos processuais e manter seu endereço atualizado; proibição de se aproximar da vítima, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite de 300 metros; proibição de contato com a vítima, seus familiares e testemunhas, por qualquer meio de comunicação; proibição de frequentar a residência da vítima, a fim de preservar a integridade física e psicológica desta; acompanhamento psicossocial do agressor, por meio de atendimento.

A vítima informou que mora somente com o seu filho, que não trabalha "há muito tempo" e vive com o seu dinheiro. Yu Chang não deixava os sobrinhos entrarem na casa, sendo que um deles mora no mesmo prédio. A idosa também relatou sofrer com problemas de saúde, mas não tem cuidador. Além disso, ela disse querer passar um tempo na casa de seus netos.

Uma testemunha contou que a idosa vive isolada no imóvel que Yu Chang não deixava ninguém entrar. O apartamento era sujo, com muito lixo e a mulher teria alimentação precária.

A prisão em flagrante, que aconteceu por volta das 11h de terça-feira, 23, foi resultado da denúncia de uma vizinha. Outros vizinhos disseram que Yu Chang gritava com a mãe e chegou a dar tapas. O suspeito e a idosa foram encaminhados para a Delegacia Especializada de Atendimento ao Idoso (Deati). Um psicólogo teria ficado assustado com a situação.

De acordo com a delegada Maria Dail, da Deati, o homem recebia a aposentadoria da mãe e uma pensão do pai, já falecido. “Desempregado há muito tempo, ele ficava fora de casa e deixava a idosa sozinha trancada, sem contato com familiares e vizinhos, totalmente isolada e em condições precárias”, detalhou.

Yu Chang, de 56 anos, foi autuado em flagrante, pelos crimes de maus tratos e cárcere privado de pessoa aparentada.