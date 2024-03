Suspeito de matar esposa a facadas se entrega à polícia e confessa | A TARDE

Edemir Pereira Lima, o homems suspeito de matar a companheira, Ruana Karina dos Santos Silva, de 24 anos, teve o mandado de prisão preventiva cumprido no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), nesta quinta-feira, 29. O crime foi cometido na casa onde o casal morava, na Rua Floriano Dutra, no bairro de Sete de Abril, na segunda-feira, 26.

Segundo as informações da Polícia Civil, as investigações do caso começaram imediatamente após a comunicação do fato à Polícia Civil, que identificou o suspeito já nos primeiros momentos após o crime. Ele se apresentou na 2ª Delegacia de Homicídios (DH/Central), na companhia de um advogado, foi ouvido e confessou o crime. A motivação ainda está sendo apurada.

O homem passará pelos exames de lesões corporais, no Departamento de Polícia Técnica (DPT), e ficará à disposição da Justiça.