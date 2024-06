Suspeito de matar taxista após briga no Itaigara é preso

João Rodrigues (à esq) matou Regivaldo na última terça-feira - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O taxista de 60 anos, João Rodrigues Barbosa, apontado como o responsável pela morte de Regivaldo dos Santos Santana, teve o mandado de prisão temporária cumprido nesta sexta-feira, 14, no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), na Avenida Dorival Caymmi, em Salvador.



De acordo com informações da Polícia Civil, o acusado de atingir o colega de profissão com uma faca se apresentou na sede da Polícia Civil acompanhado de um advogado. O crime foi cometido na tarde da última terça-feira, 11, no bairro do Itaigara.

João Rodrigues foi ouvido pela titular da 1ª Delegacia de Homicídios (DH/Atlântico), delegada Zaira Pimentel. Ele também passou pelos exames de lesões de praxe e está à disposição da Justiça.

A arma usada no crime foi encaminhada à perícia. O carro do acusado foi localizado no dia seguinte, no Complexo do Nordeste de Amaralina.