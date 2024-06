Filho de suspeito de esfaquear taxista havia tirado pai de enrascada

Reginaldo (à esquerda) foi golpeado com facadas supostamente dadas por João Rodrigues - Foto: Reprodução/Redes Sociais

A cena de encontrar o taxista Reginaldo dos Santos morto por facadas, na última terça-feira, 11, não sai da cabeça de familiares como o irmão Renildo dos Santos e a esposa Cláudia Matos. Uma das brigas entre a vítima e o suspeito, identificado como João Rodrigues Barbosa, pôs fim a uma carreira do profissional que tinha cerca de 18 anos na categoria.

O caloroso momento no horário do almoço fez com que xingamentos e facadas atingissem o corpo do rapaz de 51 anos. Apesar disso, a tragédia estava quase que anunciada. Isso porque, anteriormente, uma discussão também foi desenvolvida por agressões verbais, conforme informado por familiares ao Portal MASSA!.

“Há 45 dias, ele colocou o carro numa vaga que não era dele, houve uma discussão, eu interferi como líder porque não é aceitável briga no ponto. O taxista 0644 ligou para alguém, quando foi 12 minutos depois, chegou o taxista filho dele que é super legal, para defender o pai dele, ofendeu meu irmão, xingou, aí o pai dele ficou mais alterado e meu irmão falou que estaria ali todos dias para ele pegar ele. O filho dele pegou uma corrida com uma senhora, ficou eu, o pai dele e meu irmão. Eu falei que não continuaria ali, fui para casa, com 10 minutos depois, meu irmão mandou no grupo falando que saiu de lá com um passageiro”, mencionou o irmão da vítima.

Presente no enterro de Reginaldo no Cemitério Municipal de Brotas, nesta quarta-feira, 12, o Portal MASSA! apurou que o suspeito do crime rejeitou entrar para o coletivo do qual a vítima fazia parte, mas, ao menos uma vez, desrespeitou e ‘furou’ uma série de ordens do grupo.

Até o momento, a identidade do filho de João Rodrigues Barbosa não foi revelada, mas, segundo informações iniciais, ele atuava no mesmo ramo do pai.