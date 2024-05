Suspeito de tráfico de drogas é preso no bairro do Uruguai | A TARDE

Um homem suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas foi preso pela Polícia Militar, no bairro do Uruguai, em Salvador. O caso aconteceu na noite de sexta-feira, 10.

De acordo com as informações da PM, agentes da17ª CIPM realizavam patrulhamento ostensivo, quando avistaram um grupo de homens armados comercializando entorpecentes que, ao perceber a presença dos policiais, efetuou disparos de arma de fogo. Houve o revide e os criminosos fugiram, sendo um suspeito alcançado.

Durante a abordagem, foram encontradas 35 porções de cocaína e dinheiro em espécie.

O material apreendido e o suspeito foram apresentados à Central de Flagrantes, para o registro da ocorrência.

