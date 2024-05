Suspeito de tráfico que atropelou PMs é solto após audiência | A TARDE

Após atropelar policiais militares de motopatrulhamento na Avenida Joana Angélica, em Salvador, um homem que não foi identificado, teve liberdade provisória concedida em audiência de custódia.

O caso aconteceu na segunda-feira, 6, em Salvador. De acordo com informações, o suspeito seria um traficante de drogas e fugiu logo após o atropelamento. Câmeras de segurança flagraram o momento em que o indivíduo avança o veículo sobre as motocicletas da polícia militar.

O criminoso foi localizado pelo Batalhão Apolo da PM, horas depois. A polícia aponta o ato como tentativa de homicídio. Com ele foram apreendidos o carro usado para atropelar os policiais, 400 pedras de crack, 98 pinos de cocaína, R$ 3.800 em espécie e três celulares.

A Justiça concedeu a liberdade provisória, determinando que o traficante compareça a todos os atos processuais e mantenha endereço atualizado. Em nota, a polícia militar da Bahia (PMBA) lamentou a concessão de liberdade e disse refutar a "impunidade" no caso.

Confira a nota completa na íntegra

"A Polícia Militar da Bahia lamenta veementemente a concessão de liberdade provisória ao homem que atentou, se utilizando de um veículo, contra a vida de três policiais militares e causou danos ao patrimônio público e privado, na Avenida Joana Angélica, na manhã de segunda-feira (6). Tratando-se de uma reincidência, a instituição ansiava que o ato criminoso fosse responsabilizado. A PMBA refuta a impunidade e ressalta a importância da penalização como resultado de um esforço diário da tropa pelo cumprimento da lei em prol da sociedade.



O condutor do veículo foi preso por uma guarnição do Batalhão de Prevenção a Furtos e Roubos de Veículos (BPFRV)/Apolo, por volta das 19h de segunda-feira (6), na Rua Presidente Kennedy, na Barra. Com ele foram encontradas 400 pedras de crack, 98 pinos de cocaína, três celulares e dinheiro em espécie. O indivíduo já havia atentado contra a vida de policiais militares em março do ano passado, quando atirou contra pms durante a fuga de uma abordagem."

