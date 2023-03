Suspeito morre durante confronto com a Polícia Militar

Um homem suspeito de envolvimento com tráfico de drogas morreu durante troca de tiros com policiais militares da CIPT Rondesp BTS, no bairro de São Caetano, em Salvador. O fato aconteceu na noite de segunda-feira, 6.

Segundo as informações da Polícia Militar, os pms estavam em ronda pela região quando foram informados por moradores de um intenso tiroteio na localidade conhecida como Goméia. Ao chegarem no local, os policiais se depararam com um grupo de homens armados que, ao avistar os agentes, fugiram e passaram a efetuar disparos contra a guarnição.

Após o fim do confronto, os militares encontraram o suspeito caído ao solo, sendo socorrido para o Hospital Ernesto Simões Filho, porém, ele não resistiu aos ferimentos e morreu.

Com ele foram encontrados um revólver calibre 38 com quatro munições deflagradas e duas intactas e uma mochila contendo 264 porções de maconha, 267 pinos de cocaína, 43 porções de crack, três pacotes de maconha, seis trouxas de cocaína, dois aparelhos celulares, dois cadernos de anotações e uma chave de motocicleta.