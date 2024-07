Suspeito morre em confronto com PM dentro de pousada em Salvador

Caso é investigado pela DHPP - Foto: Leo Moreira | Ag. A TARDE

Um homem de 28 anos morreu após entrar em confronto com policiais militares, na noite de quinta-feira, 20, dentro de uma pousada, localizada na Ladeira do Abaeté, no bairro de Itapuã, em Salvador.

Segundo informações da Polícia Civil, o homem foi identificado como Gabriel de Jesus Campos, e era suspeito de envolvimento com tráfico de drogas. Gabriel estaria escondido na pousada.



Ele foi socorrido e levado para o Hospital Menandro de Faria, em Lauro de Freitas, na região metropolitana, mas não resistiu aos ferimentos. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios Múltiplos (DHM), no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no bairro de Itapuã, por envolver agentes de segurança pública.