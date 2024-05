Terça-feira deve ser de chuva durante todo o dia em Salvador | A TARDE

O mês de abril de 2024 já é o mais chuvoso dos últimos anos em Salvador, e as previsões indicam que a tendência de chuva, intensas ou moderadas, deve persistir ao longo desta semana. Nesta terça-feira, 23, o cenário meteorológico da capital baiana parece ter dado uma trégua, mas a previsão indica que não deve ficar assim por muito tempo.

Apesar de não ter chovido ainda nas primeiras horas do dia, a terça-feira amanheceu com o céu encoberto e fechado. A previsão meteorológica do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) adverte que esse quadro pode mudar a qualquer momento, com a possibilidade de precipitações. A previsão é de chuva ao longo do dia, com volume estimado em 38mm.

As temperaturas devem oscilar entre 24°C e 30°C, o que está dentro da média para esta época do ano na região. A previsão do dia também tem alertas emitidos sobre o solo encharcado e as possíveis consequências, como quedas de árvores.



Dados do INMET apontam que este abril se destaca como um dos mais chuvosos das últimas décadas em Salvador, superando a média histórica dos últimos 28 anos. O último registro de um mês tão chuvoso é de 1996, quando a cidade acumulou 757mm de chuva ao longo de abril. Até o momento, abril de 2024 já acumula um total de 676,2mm de precipitação.

Nas últimas 24 horas, foram observadas acumulações significativas de chuva em diversos bairros de Salvador. Entre as áreas mais afetadas estão os bairros de Praia do Flamengo, região da San Martin, Massaranduba, Capelinha, São Gonçalo, Bom Juá e Cabula, onde os índices foram mais altos.