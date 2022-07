Tiroteio assusta moradores no bairro do Rio Sena

Um intenso tiroteio na manhã desta terça-feira, 12, assustou moradores dos bairros do Rio Sena e do Mirantes de Periperi, no Subúrbio Ferroviário de Salvador.

Por causa do confronto, os ônibus ficaram sem chegar ao final de linha do Rio Sena, desviando pela Rua Ambrosina Arruda. A suspensão durou até por volta das 7h45, quando voltaram ao local.

Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ouvir diversos disparos. Até o momento, não há registro de feridos e o policiamento está sendo reforçado. Além disso, os coletivos circulam normalmente em Mirantes de Periperi.

No último domingo, 10, um outro tiroteio aconteceu no mesmo bairro e levou medo aos moradores.