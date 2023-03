Tráfego de veículos será bloqueado na Lucaia e Conselheiro Pedro Luiz

As linhas de ônibus que passam pelo cruzamento das ruas Lucaia e Conselheiro Pedro Luiz terão seu itinerário modificado temporariamente, a partir da noite desta sexta-feira, 10, em razão das obras do BRT que acontecem no local.

De acordo com a Prefeitura de Salvador, a previsão é que a interdição tenha duração de até duas semanas até ser liberado.

Com isso, as linhas com destino à Avenida Garibaldi x Rua Lucaia, deverão acessar o Complexo Viário Rei Pelé, tendo como ponto de embarque e desembarque na saída da Rua do Canal, seguindo então o itinerário normal. São elas:

- 0339 – Rodoviária Circular R 1,

- 1059 – Estação Mussurunga x Campo Grande,

- 1386 – Nova Brasília/Jardim Nova Esperança/Sete de Abril x Barra

- 1388 – Estação Pirajá x Barra 3.

Já as linhas sentido Avenida Vasco da Gama x Rua Lucaia, deverão acessar a Avenida Garibaldi, utilizando o primeiro retorno para acessar o Complexo Viário Rei Pelé, tendo como ponto de embarque e desembarque a saída da Rua do Canal, seguindo daí o itinerário normal. São elas:

- 0120 – Barbalho/Garcia x Salvador Shopping,

- 0715 – Lapa x Santa Cruz,

- 0718 – Vale das Pedrinhas x Lapa/Barroquinha,

- 0728 – Nordeste x Ribeira

- 1053 – Estação Mussurunga x Barra 3.

Nos trechos das alterações de itinerários, os pontos de parada para embarque e desembarque serão os regulamentados da via. A Prefeitura informou que os agentes de trânsito e transporte estarão pela região para orientar os usuários sobre as mudanças.