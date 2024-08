Trânsito de Salvador sofre alteração neste domingo, 21

Alteração acontecem devido à realização de eventos - Foto: Bruno Concha | Secom

O tráfego de veículos será modificado em algumas localidades de Salvador neste domingo, 21. As alterações ocorrerão na Av. Octávio Mangabeira (orla), entre os bairros de Armação e Piatã, e também em Cajazeiras X, para a realização de eventos, segundo a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador).

>>> Cenário de destruição: ônibus colidem na Avenida Tancredo Neves; vídeo

>>> Transalvador faz bloqueio na BR-324; confira rota alternativa

Devido à realização do evento "Aniversário B.O.M 3 anos", o tráfego de veículos será interditado em Cajazeiras X, das 13h às 20h, na Rua Jornalista Marcos Vita, entre a Vivalcar e a Esmerocar.



Também neste domingo, para a realização do evento esportivo “Circuito das Estações - Etapa inverno”, na orla, haverá interdição do tráfego de veículos, das 04h às 10h, na Via Célia Fontenelle, beira mar situada atrás do Centro de Convenções Salvador, na Boca do Rio.

Além disso, haverá ainda interdição do tráfego, das 5h às 10h, na Av. Octávio Mangabeira (orla), no sentido Itapuã, na faixa à direita entre o Hiper Ideal de Armação e o Centro de Convenções.

No mesmo período, será interditado ainda o trecho entre o IMEJA e o retorno situado depois do SESC Piatã, sentido Itapuã, assim como na faixa à direita, entre o retorno situado depois do SESC e a nova praça de Piatã.

Ainda de acordo com a Transalvador, no sentido Pituba, na faixa à esquerda, a interdição será entre o SESC Piatã e o retorno da Terceira Ponte / compartilhada com grades pelo promotor do evento.

Está previsto desvio do tráfego de veículos, das 5h às 10h, da Av. Prof. Pinto de Aguiar, em frente à Paris Delicatessen, para Av. Ibirapitanga, para os veículos no sentido Itapuã.

Como opção, os veículos vindos da Pituba, sentido Itapuã, das 05h às 10h, terão como opção de tráfego as seguintes vias: retorno em frente ao IMEJA, Av. Octávio Mangabeira, Av. Simon Bolivar, Av. Prof. Manoel Ribeiro, Avenida Tancredo Neves, Avenida Luís Viana/Paralela, Av. Orlando Gomes.

O acesso dos moradores às vias bloqueadas será permitido mediante comprovação de endereço.