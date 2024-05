Travessia Salvador-Mar Grande é liberada após dois dias de suspensão | A TARDE

A Travessia Salvador-Mar Grande foi retomada na manhã desta segunda-feira, 22. A travessia foi suspensa no último sábado, 20, devido ao mau tempo e às condições desfavoráveis de navegação na Baía de Todos-os-Santos, com fortes ventos e mar agitado, impossibilitando o tráfego seguro das embarcações.

Com a retomada das operações, o sistema passa a cumprir horários de saída de meia em meia hora, tanto em Mar Grande como em Salvador. Seis embarcações estarão em tráfego. Hoje a última saída de Mar Grande está programada para as 18h. De Salvador, a última saída do Terminal Náutico está prevista para as 19h30.

Travessia Salvador-Morro de São Paulo opera com conexão

Para os usuários da linha Salvador-Morro de São Paulo, a Astramab informa que as operações vão continuar sendo feitas hoje com conexão na cidade de Itaparica, na Ilha de Itaparica, no sistema semi-terrestre. Em Itaparica, os passageiros seguem de ônibus dos operadores até a Ponta do Curral, em Valença, e fazem a pequena travessia em lanchas até o Morro.