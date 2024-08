Travessia Salvador-Mar Grande tem embarque tranquilo neste domingo

Os horários de saída são a cada 30 minutos - Foto: Divulgação / Astramab

Quem vai embarcar para Ilha de Itaparica encontra um embarque tranquilo neste domingo, 28, no sistema da Travessia Salvador-Mar Grande. A travessia opera desde às 5h deste domingo, com seis embarcações e registra embarque tranquilo, sem filas, nos dois terminais, atendendendo com horários pontuais de meia em meia hora, no Terminal Náutico da Bahia. O tempo médio da viagem é de 40 minutos.



Para quem vem da Ilha para a capital as saídas no Terminal de Vera Cruz também ocorrem normalmente de 30 em 30 minutos.

De Mar Grande, a última saída do dia está programada para as 18h. Já de Salvador, a última embarcação deixará o Terminal Náutico às 19h30.



Tarifas

De segunda a sábado, no sentido Mar Grande-Salvador, a passagem custa R$8,60. Já aos domingos e feriados o valor da passagem é R$ 11,60. De Salvador para Mar Grande, de segunda a sábado, R$ 10,50 e domingos e feriados, R$ 13,50.

Travessia Salvador-Morro de São Paulo

Também com embarque tranquilo, a Travessia Salvador-Morro de São Paulo tem dois horários programados saindo do Terminal Náutico neste domingo: 9h e 10h30.

Já do Morro de Sao Paulo os catamarãs saem às 11h30 e 14h.

Tarifas

As passagens para o Morro de São Paulo podem ser adquiridas nos guichês das concessionárias, no Terminal Náutico. De Salvador para o Morro a passagem custa R$ 151,31. No sentido inverso, R$ 138,71

