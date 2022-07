Trio suspeito de arrombar lotérica em Vitória da Conquista é preso

Três suspeitos de serem os autores do arrombamento de uma lotérica em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, foram presos na quinta-feira, 7, na cidade de Eunápolis.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), as investigações apontam que, entre os dias 11 e 12 de junho, dois homens, de 26 e 44 anos, e uma mulher de 40 arrombaram dois cofres e levaram R$ 165 mil do estabelecimento.

O trio também é apontado como executor de outro roubo no mês de abril, em uma casa lotérica no bairro de Águas Claras, em Salvador.

De acordo com a SSP, as três pessoas foram capturadas na Av. Porto Seguro, no centro de Eunápolis. Com elas, também foram apreendidos cinco celulares, que serão periciados, e uma quantia em dinheiro.

O trio foi levado à sede da 10ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Vitória da Conquista) e será encaminhado ao Conjunto Penal de Conquista, à disposição do Poder Judiciário.