Tubulação volta a ser atingida e bairros de Salvador ficam sem água | A TARDE

Um novo incidente ocasionado pela obra do BRT atingiu uma linha distribuidora de água na região do Lucaia, na manhã desta sexta-feira, 15. Com isso, o fornecimento de água foi suspenso nos seguintes bairros: Amaralina, Lucaia, Horto Florestal (parte), Rio Vermelho (parte) e Vasco da Gama (parte).

De acordo com a Embasa, equipes estão trabalhando no local, com previsão de conclusão ainda hoje, quando o abastecimento começará a ser retomado de forma gradativa nas áreas afetadas.

Ainda segundo informações da empresa, não vão sentir os efeitos da interrupção os imóveis que contam com caixa d’água adequada para atender as necessidades diárias de consumo de seus ocupantes.

Na última segunda-feira, 11, o fornecimento de água foi suspenso para continuidade da obra do BRT, após a prefeitura de Salvador solicitar à Embasa o remanejamento de uma tubulação de água de grande porte na região.