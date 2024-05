Veja quanto custará viagem no novo voo direto entre Salvador e Paris | A TARDE

Foi anunciado na última quarta-feira, 15, um novo voo direto ligando Salvador a Paris, que começará a operar em 28 de outubro, pela Air France. A rota terá voos realizados três vezes por semana, com viagens que durarão 10h.



O Portal A TARDE fez uma série de simulações, para saber quanto o passageiro soteropolitano terá que desembolsar para fazer uma visita a Paris e retornar à capital baiana; confira abaixo:

Partindo do Aeroporto Internacional Deputado Luís Eduardo Magalhães no dia 28 de outubro, com retorno marcado para um mês depois, saindo do Aeroporto Charles de Gaulle, em Paris, o passageiro terá que pagar pelo trecho, na classe econômica, R$ 2.012 no plano light - que não dá direito a despachar bagagem, selecionar assento e nem reembolso em caso de desistência da viagem. Se ele optar pelos outros planos, terá que pagar R$ 2.295 (standard), R$ 2.481 (standard plus) ou R$ 2.757 (flex) o trecho.

Caso o passageiro queira mais conforto, ele tem a opção premium economy. Lá, o cliente terá poltronas com espaço extra, toda estrutura para manter os dispositivos eletrônicos conectados, além de acesso a refeição à francesa. O valor da passagem vai para R$ 3.153 o trecho, no plano light.

Se o desejo do passageiro, no entanto, é viajar a Paris com todo o luxo a que tem direito, a classe business é a opção. Lá, ele terá todos os produtos das outras classes e, além disso, usufruirá de poltronas leitos que viram camas de dois metros de comprimento, berços, pratos com receitas preparadas por chefs famosos, acesso a sala vip antes do embarque e acesso prioritário. Para isso, terá que desembolsar R$ 6.409 o trecho, no plano light.

Com isso, o voo de ida e volta pela classe econômica sairá entre R$ 4.022 e R$ 5.513, a depender do plano escolhido. Pela economy premium, a viagem custará entre R$ 6.279 e R$ 8.259; enquanto que pela classe business, o voo direto entre Salvador e Paris, ida e volta, custará entre R$ 12.758 e R$ 15.587.

O avião que será utilizado na nova rota é o Airbus A350, com capacidade para 324 passageiros nas três classes: Business (34 assentos), Premium Economy (24) e Economy (266).

