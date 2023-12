Verão mais quente que o normal inspira cuidados redobrados | A TARDE

Faltando 19 dias para o início oficial do verão – quando, de acordo com a previsão, a sensação térmica deve ultrapassar os 34°C –, Salvador já parece oferecer um sol particular para cada um. Resultado do que alguns estão chamando de Super El Niño, a intensa onda de calor do fenômeno tem passado por muitos estados do País e já trouxe consequências aterradoras, a exemplo dos acontecimentos nos shows da cantora Taylor Swift no Brasil. O fato é: o verão ainda nem chegou, mas a sua habitual quentura já está fazendo e acontecendo.



Imaginando como o verão vai ser, a aposentada Francisca Maria Bastos Conceição, que tem fibromialgia e problemas de pressão que pioram nessas altas temperaturas, afirma que o tempo todo se mantém otimista, apesar do calorão. “No verão vou sair, me divertir e tomar meu banho de mar. É difícil, mas a gente tem que tentar não nos prender a temperatura a ponto de evitar fazer as coisas. Se hidrate, coloque protetor solar e saia”, aconselha a aposentada, que garante passar protetor solar diariamente, não só quando está quente.



A provável continuidade dessa onda de calor na capital baiana, sobretudo durante o Carnaval e demais festas de verão, fez com que a Prefeitura de Salvador desse início a um plano de contingência. “Estou definindo com nossa equipe protocolos para o verão, para o período do calor e para os eventos. A prefeitura está realizando licitações para a compra de água, protetores solares e roupas UV. Vamos definir os protocolos, necessidades e qual será a forma de atendimento das pessoas em geral”, afirma o prefeito Bruno Reis.



O grande alerta sobre os perigos desse calor para o Brasil veio após a morte por parada cardiorespiratória da universitária Ana Clara Benevides e as centenas de fãs que passaram mal no primeiro dia do Eras Tour da Taylor Swift no País. Para se ter uma ideia, o corpo humano se mantém numa temperatura que gira em torno dos 36°, temperatura acima disso já se mostram perigosas para a saúde e nesse primeiro dia de show da cantora americana a temperatura no Rio de Janeiro ultrapassou os 39°.



Logo depois do acontecido, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, anunciou uma portaria que permite a entrada de garrafas de água em shows e a obrigatoriedade do fornecimento de água gratuita (fornecidas pelas produtoras) em eventos em dias de calor intenso. Medida essa que tem causado preocupação no setor. “São medidas justas e necessárias, mas a verdade é que produzir evento custa muito e acrescentar o valor de centenas de garrafas ou copos de água dificilmente será possível. Acredito que essa é uma medida que ainda será melhor pensada e revista”, aponta o produtor de eventos Antônio Pereira, proprietário da Ton Produções.

Pequenos negócios aproveitam o momento para atualizar oferta de produtos | Foto: Uendel Galter/Ag. A Tarde

Antônio explica que já tem liberado a entrada de água nos eventos que produz – o último foi em Ilhéus –, mas que, para além dessa medida, “a categoria tem se reunido para pensar em como lidar da melhor forma com o calor intenso e até o meio de dezembro devemos ter decisões mais concretas”, afirma. E quem tomou uma decisão importante – e potencialmente lucrativa! – para o verão que está vindo foi o empresário Nilton César Pereira.



Há 25 anos vendendo salgados em diferentes pontos entre a Rua Carlos Gomes e a Praça da Piedade, Nilton resolveu investir numa coqueira portátil, oferecendo a seus clientes água de coco docinha e gelada. “Comprei pensando na quentura do verão mesmo, comecei a vender há um pouco mais de 20 dias e já me surpreendi com as vendas: foram mais de 30 pedidos já no primeiro dia”, conta.



Cliente fiel de Nilton, a aposentada Vionice Almeida, de 77 anos, sempre passa para comprar uma água quando sai da Igreja da Piedade. “Gostei muito quando ele passou a vender água de coco também. Não posso beber muito por causa do açúcar, então pego o copo pequeno, mas é realmente muito bom nesse calor, que está demais, né? Não sou de usar muito protetor solar, mas saio com roupas leves e de manga longa para proteger a pele. Já em casa, tento deixar o máximo de janelas abertas para a fresca entrar”, explica.



Grupo mais vulnerável



E a população da faixa de idade de Vionice é uma das que mais precisa ter atenção nesse calor, aponta a coordenadora de residência médica em geriatria e gerontologia das Obras Sociais Irmã Dulce, e médica geriatra do Centro de Referência Estadual de Atenção à Saúde do Idoso (Creasi), Josecy Peixoto. “Habitualmente, a pessoa idosa é portadora de múltiplas doenças, assim como sente menos sede e isso a torna mais vulnerável. Será um verão mais quente do que o costume, e a população como um todo precisa se hidratar e se alimentar bem”, alerta a geriatra, que também é diretora técnica da Clínica do Idoso Ltda.

O nutricionista Rafael Ikeda alerta que, em condições de alta temperatura, a soma de hidratação inadequada, má alimentação e rotina corrida, pode causar desidratação e queda de pressão, condições que podem resultar em problemas renais e cardíacos mais graves ou até a morte. “Os sintomas que devemos ficar de olho são fraqueza, indisposição, dores de cabeça e vertigens”, lista.



Por isso que, além da hidratação constante – “se sentiu sede é porque passou da hora de beber água”, alerta –, é importante evitar longos períodos de jejum e fazer pequenos lanches entre as refeições para ajudar a manter os níveis de glicemia e pressão arterial estáveis. “Para os lanches, o mais recomendado são as opções com frutas, principalmente as com alto teor de líquidos, como melancia, melão, tangerina e laranja, opções práticas para levar e comer no trabalho, por exemplo”, orienta o nutricionista.



Outro alerta importante é quanto a proteção e cuidado com a pele. Queimaduras, desidratação, envelhecimento precoce da pele, mais rugas e mais flacidez, além do câncer de pele, são alguns dos quadros clínicos que a exposição contínua ao sol pode causar, lista a dermatologista Diane Almeida, sócio diretora das clínicas Dermato+. “É necessário que as pessoas entendam que durante todo o dia nós temos radiações UVA e UVB. A UVB é mais intensa entre as 10h e 16h, e a UVA durante todo o dia, sendo que as duas causam danos à pele, inclusive câncer”, explica.

Enquanto os raios ultravioleta B (UVB) atingem camadas mais superficiais da pele, os raios ultravioleta A (UVA) atingem as camadas mais profundas. “Por isso, nós sempre recomendamos o uso de roupas, chapéus e protetor solar em atividades ao ar livre, mas é imprescindível que as pessoas usem o protetor solar todos os dias. Atualmente nós temos no mercado novas formulações com ingredientes que são mais eficazes e tecnologias de aplicação melhores, dando uma sensação mais agradável na pele e que oferecem essa proteção mais que necessária”, aconselha.