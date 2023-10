Vereador de Salvador se defende após busca e apreensão em gabinete | A TARDE

O vereador de Salvador, Marcelo Maia (PMN), se pronunciou pela primeira vez após um mandado de busca e apreensão ser cumprido em seu gabinete, no edifício Rio Lima, na manhã desta terça-feira, 17. Por meio da assessoria, ele fez questão de deixar claro que não há qualquer tipo de investigação relacionada às suas conduutas.

"Este ressalta sua integridade e sério compromisso com suas atividades parlamentares; colocando-se ainda à disposição para colaborar com as investigações e com quaisquer outros esclarecimentos necessários", diz em nota.

A assessoria do vereador apontou que o cumprimento do mandado pela Polícia Federal tem como alvo "uma liderança comunitária, presidente de uma Associação de Moradores, que atua na região do bairro do Engenho Velho de Brotas, pelo gabinete do vereador". No local, a PF analisou documentos e computadores utilizados pela colaboradora.

A nota enviada à imprensa se refere a Fabiana Dias, a assessora do vereador, que foi presa nesta terça, junto com seu companheiro Carlos Ricardo Sampaio do Rosário, o Ricardo 'Cabeção', homem apontado como líder do tráfico de drogas no bairro de Engenho Velho de Brotas.