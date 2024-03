VIABAHIA conclui recuperação de passarela que cedeu | A TARDE

As obras de manutenção na passarela que cedeu no último sábado, 24, localizada no KM 622 da BR-324, foram finalizadas nesta quinta-feira, 29, segundo informações da VIABAHIA Concessionária de Rodovias S.A.

"Por se tratar de um equipamento anterior à concessão, que possui uma concepção de projeto mais antiga, haverá um reforço estrutural de toda passarela como medida preventiva, serviço que durará 45 dias. Os trabalhos continuarão sendo feitos à noite e a travessia de pedestres segue liberada".

>> ViaBahia adia reparo em trecho da passarela que desabou na BR-324

A VIABAHIA reforça ainda que a via marginal, que fica sob o equipamento, permanece interditada durante a realização dos serviços e a parada de ônibus, que existe no local, foi temporariamente deslocada para 10 metros à frente de sua posição habitual. "Essa realocação foi necessária para assegurar a conclusão eficaz do serviço e garantir a segurança dos usuários da rodovia e da passarela".