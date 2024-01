Vídeo: câmeras flagram mulher furtando loja no Centro de Salvador | A TARDE

Câmeras de segurança de uma loja localizada na Avenida Sete de Setembro, no centro de Salvador, flagraram uma mulher furtando bolsas e outros artigos do estabelecimento. As imagens foram registradas em dois momentos distintos, porém, na mesma loja.

De acordo com as informações dos comerciantes e registros das imagens, o primeiro furto aconteceu no dia 24 de julho deste ano. Vestida de calça jeans azul e blusa listrada, ela entra na loja e se finge de cliente. A mulher olha os produtos e vai colocando eles em uma sacola. Após isso, ela sai do local.

O modus operandi se repete no último sábado, 23. Desta vez, trajando um vestido listrado, ela furta diversos produtos e uma ação que demorou pouco mais de um minuto.







