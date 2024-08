VÍDEO: Carro é consumido por incêndio e assusta motoristas na AV. ACM

Veículo foi removido do local após pouco mais de 30 minutos - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um incêndio atingiu um carro de passeio, nas primeiras horas da manhã desta terça-feira, 23, na região da Avenida Antônio Carlos Magalhães, sentido Rótula do Abacaxi, em Salvador.

Em contato com o Portal A TARDE, a Superintendência de Trânsito (Transalvador) informou que as equipes foram acionadas para a ocorrência por volta das 8h40 e o veículo foi removido do local após pouco mais de 30 minutos.

Vídeos encaminhados à reportagem mostram o carro consumido pelas chamas em um canteiro que fica na parte debaixo do viaduto que fica próximo da Estação Acesso Norte.

Até o momento, não há a confirmação do modelo do veículo atingido pelas chamas. Também não houveram feridos no acidente e o fluxo de veículos não chegou a ser afetado.

Assista: