Vídeo: dupla rouba carro, bate em poste e é presa pela PM | A TARDE

Uma câmera de circuito de segurança de um condomínio na região de Stella Maris, em Salvador, flagrou o momento em que dois homens, suspeitos de roubo, são presos por policiais da 15ª Companhia Independentes da Polícia Militar. O caso aconteceu na segunda-feira,19.

Nas imagens que o Portal A TARDE teve acesso é possível ver o veículo de cor branca, onde a dupla de suspeito estava, fazendo o retorno na rotatória e batendo de frente em um poste. Em seguida, uma viatura da Polícia Militar se aproxima e os dois policiais começam a atirar. As imagens ainda mostram a dupla de assaltantes sendo algemada pela PM.

De acordo com a Polícia Militar, o veículo no qual os homens estavam era roubado. Em nota, a corporação informou que "os militares receberam a denúncia do roubo e iniciaram o acompanhamento do veículo, quando o suspeito bateu o automóvel contra um poste. Dois suspeitos foram detidos. Após buscas no interior do carro, os pms encontraram um revólver. Os suspeitos e o material foram apresentados na delegacia para adoção das medidas cabíveis".





Reprodução