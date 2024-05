Vídeo: Eletricista recebe descarga elétrica na Suburbana | A TARDE

Um eletricista terceirizado da empresa Tellus, terceirizada da Neoenergia Coelba, sofreu um acidente de trabalho na tarde desta quarta-feira, 9, no bairro de Plataforma, Subúrbio de Salvador.

Jackson Lima dos Santos foi elerocutado no momento em que realizava serviço em um poste da região. Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver um colega tentando fazer o resgate dele.

Segundo o Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Construção e da Madeira no Estado da Bahia (SINTRACOM-BA), o trabalhador foi socorrido, está medicado e consciente.

Em nota, a Neoenergia Coelba inormou que o profissional não sofreu nenhuma lesão grave e que a distribuidora está em contato com a prestadora de serviços para que todo o suporte seja dado. Além disso, a empresa afirmou que investigará as causas do acidente.





