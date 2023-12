Vídeo: incêndio atinge imóvel em Salvador e moradora 'perde tudo' | A TARDE

Uma casa pegou fogo na manhã desta segunda-feira, 18, no bairro de Campinas de Brotas, em Salvador. Não há registro de feridos até o momento, porém, o fogo atingiu a fiação e deixou a população da Rua José Engenheiro José Nasal sem energia elétrica nesta manhã. Segundo a Neoenergia Coelba, o serviço já foi retomado de forma gradativa.

De acordo com informações de moradores, a casa acumulava muito materiais recicláveis e isso já teria sido até alvo de denúncia deles à Prefeitura devido ao aparecimento de insetos e risco de incêndio, como o que aconteceu.

Em um vídeo enviado ao Portal A TARDE é possível ver imóvel completamente destruído e carros de bombeiros nas imediações. Uma mulher que residia na casa perdeu todos os pertences.

Apesar de não haver registro de feridos, de acordo com o Corpo de Bombeiros, uma pessoa inalou fumaça e foi atendida pela unidade de resgate e liberada no local. A mulher preferiu não ser conduzida para unidade de saúde.

Em nota, a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba) informou que as chamas atingiram a rede elétrica da localidade, afetando o fornecimento de energia da região. "Imediatamente após a ocorrência, técnicos da distribuidora foram encaminhados ao local. O processo de normalização foi iniciado cerca de 30 minutos após a situação e foi realizado de maneira gradual, por meio de manobras remotas na rede. Às 4h32, 99% dos consumidores inicialmente afetados já estavam com o fornecimento de energia restabelecido. Os profissionais seguem atuando no local para recompor a fiação e normalizar todos os clientes".



A reportagem também entrou em contato com Limpurb para saber sobre as denúncias do acúmulo de resíduos na casa e aguarda resposta.







Reprodução