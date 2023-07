Vídeo: motociclista morre baleado após sofrer tentativa de assalto

Um motociclista identificado como Bruno Fernandes Luna dos Santos, de 24 anos, morreu após ser baleado durante uma tentativa de assalto no bairro de Pau da Lima, perto da entrada do Jardim Cajazeiras. A vítima recebeu os disparos na noite de quarta-feira, 12.

O local chegou a ser isolado pela Polícia Militar da Bahia (PM-BA). A PM confirmou que o homem não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

"Policiais militares da 47ª CIPM foram acionados na noite de quarta-feira, 12, em razão de um homem atingido por disparos de arma de fogo na Av. Aliomar Baleeiro, em Jardim Cajazeiras. Ao chegarem, os pms confirmaram o fato, sendo que a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local, que foi isolado para a realização de perícia. Não há dados quanto à autoria, que deverá ser investigada pela polícia judiciária", diz a nota.

Ao Portal A TARDE, o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa da Polícia Civil (PC) disse que investiga a morte de Bruno Fernandes. “Autoria, motivação e circunstâncias do crime estão sendo apuradas. As guias de remoção e de perícia foram expedidas, para o trabalho do Departamento de Polícia Técnica”, informa a nota.