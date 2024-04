Vídeos: em dia de chuva, jacarés são resgatados em Salvador e RMS | A TARDE

Com as fortes chuvas que caem em Salvador nesta segunda-feira, 8, dois jacarés foram encontrados na capital e na Região Metropolitana. Um deles foi resgatado por moradores no Subúrbio Ferroviário.

Segundo populares e imagens que circulam nas redes sociais, os moradores da região "pescaram" um jacaré de quase 2 metros no canal Paraguari, que passa pela Rua Beira Rio, no bairro Periperi. Nas imagens, é possível ver o momento em que um homem consegue amarrar a corda no animal silvestre. Com a ajuda de outros homens, ele puxa o jacaré de mais de um metro.

De acordo com moradores, o animal foi levado para uma residência do bairro. A Guarda Civil Municipal e a COPPA não foram acionadas para a ocorrência.

Jacaré na RMS

Também nesta segunda, um jacaré-mirim foi resgatado em um condomínio em Lauro de Freitas, por policiais militares da Companhia de Polícia de Proteção Ambiental (Coppa).



O animal, que estava na área comum de um condomínio no bairro Areia Branca, havia sido contido por moradores. A equipe da Coppa realizou o manejo e encaminhamento do espécime para o Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas) do Inema, onde receberá os devidos cuidados.



“O trato com animais silvestres exige um cuidado diferenciado, por isso é importante que o cidadão acione a Coppa em casos assim. Também é importante preservar a vida das espécies, lembrando que é crime matar animais silvestres”, ressalta a major Érica Patrícia, comandante da Coppa.





Coppa